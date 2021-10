Il camice si incastra in un macchinario: Luisa Scapin muore dopo tre giorni in ospedale

Non ce l'ha fatta Luisa Scapin, l'operaia di 62 anni rimasta vittima lunedì scorso di un incidente sul lavoro alla FilTessil, azienda tessile in provincia di Padova. La donna stava lavorando accanto a un macchinario avvolgicavi quando il suo camice è rimasto incastrato rischiando di soffocarla. La 62enne era stata soccorsa dai colleghi e dai carabinieri che le avevano praticato un massaggio cardiaco, ma le sue condizioni erano apparse subito molto gravi.

Per Luisa Scapin, che abitava a Villa del Conte e lavorava alla FilTessil di San Giorgio in Bosco, non c'è stato nulla da fare: si è spenta giovedì all'ospedale di Padova tre giorni dopo il ricovero.

Il macchinario è stato posto sotto sequestro dai tecnici dello Spisal di Camposampiero.