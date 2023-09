Finisce sotto la voltafieno per controllare un guasto: muore a 37 anni

Aveva 37 anni Lukas Kollmann, l'agricoltore morto a Brez, nel comune di Novella in Alta Val di Non, nella provincia autonoma di Trento. L'incidente si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 2 settembre 2023, mentre era al lavoro sul terreno di proprietà della sua famiglia.

Come riporta TrentoToday, secondo gli inquirenti, la causa del tragico incidente è riconducibile al malfunzionamento della voltafieno attaccata al trattore su cui si trovava: Lukas era sceso dal mezzo agricolo per controllare che cosa non andasse, quando il macchinario si è rimesso in funzione. L'uomo è stato quindi travolto in maniera mortale dalla voltafieno, tanto che all'arrivo dei soccorritori non c'era più nulla da fare. Sconvolta tutta la comunità di Castelfondo, dove Lukas viveva assieme alla compagna e alle due bambine.

Continua a leggere su Today.it...