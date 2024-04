Attaccata da un lupo mentre porta a spasso il cagnolino, lo mette in fuga con un ombrello

Pasquetta difficile da dimenticare per una donna del Bellunese che, mentre era per strada con la sua cagnolina, si è imbattuta in un lupo. La donna e la sua Luna prima delle 7 stavano facendo una passeggiata per Campolongo (frazione di Santo Stefano di Cadore) quando è comparso l'animale. La strada era deserta, complice l'orario e la giornata festiva, e la malcapitata si è resa conto che la situazione era molto pericolosa. "Il lupo - racconta la donna alla stampa locale - era pronto per la fase di attacco e ho cominciato subito a urlare. Istintivamente ho preso Luna sotto il braccio, ma l’animale non aveva alcuna intenzione di andarsene. Ho cominciato ad agitare e battere l'ombrello, grande, data la pioggia battente, contro un'Apecar che si trovava nelle immediate vicinanze. Nel frattempo continuavo a urlare come una dannata e ho persino rotto il parapioggia".

C'era poca distanza tra la donna e il lupo che, alle urla si fermato ma poi ha ricominciato ad avvicinarsi. "Ho ripreso a urlare – aggiunge la donna – e lui ha risalito la gradinata. Giunto in cima ha attraversato l’interregionale e si portato verso i prati che stanno a monte della strada. Mi sono tanto spaventata. L'unica mia fortuna è stata aver qualcosa in mano per far rumore. Sono certa che, in caso contrario, mi avrebbe attaccata. Di certo resta la grande preoccupazione per l'avvicinarsi del lupo alle case, in una zona del paese dove spesso i bambini giocano con i cagnolini".

La presenza del lupo è stata immortalato da una fototrappola sull'abitazione di Gino De Zolt, capo della stazione del soccorso alpino del Comelico. "Questo riscontro è un bene – conclude la donna – altrimenti si sarebbe potuto pensare a un pesce d'aprile".

Già dallo scorso anno si sono moltiplicati i casi di avvistamenti di lupi nei pressi dei centri abitati e le comunità locali devono fare i conti con una convivenza difficile. Incontri costanti vengono segnalati all’ingresso di Santo Stefano w a Comelico Superiore soprattutto nei mesi invernali.