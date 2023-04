Il lupo scende in città e sbrana un cervo: il video

Un lupo ha mangiato un cervo davanti un albergo di Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno ai piedi delle Dolomiti, in Veneto. Il video è stato girato vicino l'Hotel Excelsior da un titolare di un bar locale: non si capisce se sia il stato il lupo a uccidere il cervo, ma lo si vede avvicinarsi alla carcassa e mangiare la carne a morsi. Dopo aver consumato la carne del cervo, il lupo se ne va lungo la strada. L'episodio fa ripartire il dibattito sulla presenza dei lupi in Veneto come in altre parti d'Italia, con gli agricoltori preoccupati. Pochi giorni prima, sempre nel comune di Auronzo, era stato avvistato un altro branco composto da una di lupi.

