Tragedia sul treno, il macchinista si sente male e muore

Morto a causa di un malore improvviso un macchinista di un treno regionale partito da Pescara e diretto a Sulmona. Il convoglio era fermo sui binari di Manoppello (Pescara) quando l'uomo, un 61enne di Foggia residente a Termoli (Campobasso) ha accusato il malore. Il macchinista è stato subito soccorso dal capotreno e dal personale di bordo, poi dal 118, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Al via rilievi e accertamenti da parte dei carabinieri.

Ripercussioni importanti sulla viabilità. Circolazione ferroviaria sospesa lungo la linea Pescara-Sulmona. I treni, bloccati tra l'interporto d'Abruzzo e Manoppello, subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni. Trenitalia sta organizzando i bus sostitutivi tra le stazioni di Chieti e Manoppello.