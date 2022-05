Bimba di 4 anni precipita dal terzo piano: è grave

Un volo di dieci metri e poi lo schianto sul marciapiede. Una bambina di quattro anni è precipitata dalla finestra della propria abitazione mentre era in casa con i propri genitori. E' successo oggi a Macerata, ad una piccola di origine indiana, che vive al terzo piano di un palazzo in via Dante Alighieri. L'allarme è stato lanciato dai passanti. La bambina è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Purtroppo è in gravi condizioni. Sull'accaduto sta indagando la squadra mobile di Macerata in coordinamento con la pm Stefania Ciccioli.