Maddalena D'Anna, morta a 25 anni in un incidente mentre tornava a casa dal lavoro

La ragazza aveva finito il suo turno in una residenza per anziani in provincia di Latina e stava rientrando quando, per cause ancora da accertare, la sua auto ha sbandato ed è finita fuori strada colpendo un albero

Per Maddalena D'Anna, 25enne originaria di Maddaloni (Caserta), purtroppo non c'è stato niente da fare. La polizia stradale di Latina ha avviato accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente mortale che l'ha vista coinvolta nella serata di lunedì 12 aprile, lungo via Epitaffio, alle porte di Latina.

La ragazza procedeva da Latina Scalo verso il centro città. Da qualche tempo viveva a Latina insieme al fidanzato e lavorava in una residenza per anziani nella zona dei Lepini.

Maddalena D'Anna, accertamenti sulla dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza stava percorrendo la strada - una delle arterie più pericolose della città - a bordo della sua Lancia Ypsilon quando nei pressi dell'incrocio con la via Appia ha sbandato, perdendo il controllo dell'auto. La vettura è finita fuori strada ed è andata a sbattere contro uno degli alberi che costeggiano l'arteria. Inutile per lei l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto insieme alla polizia stradale.

L'incidente è avvenuto su un rettilineo, poco prima delle 21, con l'asfalto ancora bagnato a causa delle abbondanti piogge del giorno prima. Gli agenti della stradale di Latina, guidati dal comandante Gian Luca Porroni, sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente.