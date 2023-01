Grave incidente stradale: morta una ragazza di 19 anni

Aveva solo 19 anni Maddalena Galeano, la giovane morta oggi a Catania dopo essere rimasta coinvolta in un incidente avvenuto ieri alla periferia nord di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza - che abitava proprio a Siracusa - si trovava a bordo del suo scooter quando per cause da accertare il mezzo è finito contro un'auto nei pressi di una rotatoria .

La 19enne è stata sbalzata a terra, è stata soccorsa ma le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto da essere trasferita in ospedale a Catania. A 24 ore dall'incidente è arrivata la notizia del decesso. Ora bisognerà accertare la dinamica del sinistro. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti di polizia municipale che stanno lavorando per ricostruire cosa è successo. Sull'episodio la Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta.