Trovano un bimbo di 4 anni in lacrime in un'auto: la madre lo aveva chiuso a chiave per andare a sciare

Una donna originaria della Repubblica Ceca è stata denunciata per abbandono di minore alla Procura della Repubblica di Trento dai carabinieri di Castello Tesino. La donna, 40enne, aveva lasciato il figlio di quattro anni, da solo, nell'auto chiusa perché, come poi riferito, non voleva andare a sciare. A notare il minore piangere disperatamente all'interno dell'auto parcheggiata nei pressi dell'impianto, è stato un dipendente dell'impianto di risalita che ha allertato i soccorsi e le forze dell'ordine.

All'arrivo dei carabinieri, gli addetti hanno iniziato a parlare con il bimbo riuscendo a calmarlo ma senza riuscire ad aprire la portiere delle vettura. La madre è stata rintracciata prima con diverse telefonate senza risposta, poi con i messaggi diffusi dagli altoparlanti dell'impianto.

La donna alla vista dei carabinieri ha detto che il bambino non voleva andare a sciare e che aveva affidato la sorveglianza al fratello maggiore (13 anni) il quale nel frattempo era, però, andato a sciare.