Madre e figlia sono state investite e uccise da un treno

Due persone, una donna e probabilmente sua figlia, sono state travolte e uccise da un treno a Montesilvano, in provincia di Pescara. Il fatto è accaduto intorno alle 18.30 di oggi 13 giugno nella stazione della città abruzzese. Secondo le prime testimonianze, la donna e la bambina sono state viste mentre si avvicinavano ai binari mano nella mano.

Poi sarebbero state travolte da un FrecciaRossa 9810 Milano-Pescara. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, ma non c'è stato nulla da fare. L'incidente ha determinato un rallentamento della circolazione dei treni con un ritardo registrato fino a 140 minuti. Ora sta gradualmente riprendendo, anche se la circolazione risulta ancora piuttosto rallentata. Sul luogo della tragedia sono presenti anche i carabinieri e la polfer. Accertamenti sono in corso per identificare le due vittime e per comprendere la dinamica dell'incidente.