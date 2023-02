Dramma della solitudine: anziana madre e figlio trovati morti in casa

Potrebbe essere stato un malore o forse un incidente domestico ad uccidere la 90enne Rita Lucchi e il figlio 55enne Paolo Armani. I corpi di madre e figlio sono stati trovati nella giornata di mercoledì 15 febbraio 2023 da alcuni parenti, che erano andati a trovarli per una visita. Quello della madre in cortile, quello del figlio in casa.

Rita e Paolo abitavano insieme in un rustico a Berceto, in località Piancavallo, nel Parmense, in una zona isolata difficile da raggiungere. Vivevano in condizioni di ristrettezza economica ed erano entrambi seguiti dai servizi sociali. Secondo una prima ricostruzione l?uomo, affetto da gravi problemi di salute, avrebbe avuto un malore, la madre sarebbe uscita per dare l?allarme ma complice anche il freddo si sarebbe sentita male. Nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia per stabilire con certezza le cause della morte.