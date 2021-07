Madre e figlio trovati morti in casa: lui stroncato da un malore, lei trovata senza vita nel letto

A dare l'allarme è stato un amico dell'uomo, dopo che per diversi giorni non era riuscito a mettersi in contatto con lui

Tragedia in casa a Genova. Madre e figlio sono stati ritrovati senza vita in un appartamento in via Masina, nel quartiere di Marassi.

Christian La Fauci, 45 anni, scrittore, conduttore radiofonico, autore di libri sul calcio inglese e figura conosciuta negli ambienti sportivi del Genoa, sarebbe morto per cause naturali prima dell'anziana madre. La donna, immobilizzata a letto e non autosufficiente, sarebbe morta in seguito, non potendo più contare sull'aiuto del figlio.

A dare l'allarme è stato un amico di Fauci. Dopo che per diversi giorni non era riuscito a mettersi in contatto con lui, preoccupato, l'uomo ha avvisato la polizia e si è presentato insieme agli agenti presso l'abitazione di Fauci, dove è stata fatta la macabra scoperta.