Madre e figlio trovati morti in casa, sul letto c'era un fucile

Due persone, madre e figlio, sono state trovate morte oggi nella loro casa in via del Labaro a Roma. Il macabro ritrovamento è stato fatto dalle forze dell'ordine, dopo che i vicini hanno segnalato cattivo odore provenire dall'appartamento.

La donna aveva 94 anni, il figlio di 61. L'anziana è stata trovata sul letto mentre il figlio era riverso a terra. Sul letto è stato inoltre rinvenuto un fucile ma non è chiaro se sia stato usato. Troppo presto per fare delle ipotesi. Sono in corso i rilievi della polizia scientifica e indaga la Squadra mobile. Come si legge su RomaToday l'abitazione era chiusa dall'interno e non presentava segni di effrazione. Tra le ipotesi c'è anche quella dell'omicidio-suicidio.