Madre e figlio non vaccinati muoiono a pochi giorni di distanza l'uno dall'altra

Sono morti a poca distanza l'una dall'altro, stroncati dal Covid. Madre e figlio, entrambi non erano vaccinati. La tragedia a Bosochiaro, frazione di Cavarzere, nel veneziano.

Nella notte di sabato è morta G.B., 80 anni, con diverse patologie alle spalle e già in condizioni critiche prima del coronavirus. Il Covid ha aggravato la sua situazione. Lunedì si è spento suo figlio, A.Q., di 58 anni. L'uomo era ricoverato all'ospedale di Chioggia, prima a malattie infettive e poi in area critica. Dopo due settimane di ricovero, si era negativizzato ma i suoi polmoni erano rimasti irrimediabilmente danneggiati ed è stato stroncato da una grave polmonite. Anche la madre si era negativizzata durante il ricovero ma le sue condizioni erano ormai troppo gravi e i medici sono riusciti a fare niente per salvarla.

La donna, come scrive ll Corriere del Veneto, era stata contattata dall'azienda sanitaria per il vaccino, tramite messaggi e tramite lettera, ma si era rifiutata di sottoporsi alla vaccinazione. Madre e figlio potrebbero essere stati contagiati all'interno di un cluster familiare, con un altro membro che a sua volta avrebbe contratto il coronavirus.