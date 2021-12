Donna muore di Covid in ospedale, la figlia incinta è ricoverata in gravi condizioni

Una famiglia devastata dal Covid. La madre, 68 anni, è morta nelle scorse ore nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Cattinara (Trieste), mentre la figlia, 45 anni, incinta, si trova ancora ricoverata a Verona dove era stata trasferita dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute. La 68enne è morta oggi dopo una ventina di giorni in ospedale. La donna aveva rifiutato il vaccino anti-Covid e come lei anche il resto della famiglia.

La figlia 45enne è ancora intubata all'ospedale di Borgo Trento, in condizioni stabili ma purtroppo ancora critiche. La donna, malata di Covid-19, era andata in crisi respiratoria ed i sanitari della struttura veronese stanno cercando di salvare lei e il suo bambino. Il feto è vivo, ma i medici non escludono che possa aver subito danni a livello cerebrale proprio a causa della carenza di ossigeno patita dalla madre.