Picchia per anni la figlia e la tiene chiusa nel ripostiglio per dieci ore

La polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza con la quale è stata disposta la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di una donna di 52 anni. La donna è indagata per il reato di maltrattamenti in famiglia. La figlia ha raccontato ai poliziotti che la madre la picchiava, la insultava e la minacciava fin dalle scuole medie. Una volta la madre ha minacciato di far esplodere l’intero edificio nel quale abitavano.

Le persecuzioni sono andate avanti anni. L'anno scorso la madre ha rinchiuso la figlia all’interno di un ripostiglio per dieci ore e, una volta uscita, l'ha picchiata. Negli ultimi episodi, avvenuti a febbraio e aprile, la 52enne era arrivata a lanciarle contro un ferro da stiro e a minacciarla di morte. La vittima, terrorizzata, ha deciso di raccontare tutto alla polizia, rifiutandosi però di presentare querela nei confronti della madre. Gli agenti, dopo il racconto della ragazza, hanno attivato il Codice Rosso. Terminate le indagini, la Procura di Spoleto ha contestato alla donna il reato di maltrattamenti in famiglia, facendo richiesta di applicazione di una misura cautelare a suo carico.