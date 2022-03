Madre scompare con la figlia di 9 anni

La Prefettura di Lecco ha lanciato un appello per la scomparsa di Annalisa di 39 anni e Cora di appena 9, madre e figlia di cui si sono perse le tracce da almeno due settimane da Olgiate Molgora, città in provincia di Lecco. La Prefettura ha pubblicato la notizia della loro scomparsa sulla pagina ufficiale di Facebook il 25 marzo, ma loro erano sparite già da una settimana. Secondo quanto riportato su Il Corriere della Sera, la donna avrebbe disdetto il contratto d'affitto dell'abitazione, in cui abitava con la figlia di 9 anni, e anche le utenze prima di sparire.

L'allerta è alta, dal momento che la bambina era seguita dai servizi sociali. Il primo a denunciare la loro scomparsa è stato il padre della bimba di 9 anni, che abita a Somma Lombardo, in provincia di Varese, con i due figli più grandi della coppia. Forse la donna, come dichiarato dal sindaco di Olgiate al CorSera, aveva paura che le le portassero via anche la bambina.