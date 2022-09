La madre che scopre gli abusi del padre sulla figlia grazie alla telecamera

Si stendeva accanto sua figlia e si mastrubava, pensando che nessuno lo vedesse. Ma la telecamera installata nella stanza della piccola per controllarla ha rivelato la perversione di un padre che la madre e l'altra figlia non avrebbero mai immaginato. I fatti e l’arresto dell’uomo risalgono ad agosto scorso ma la notizia, come riporta il sito LiveSicilia, si è appresa solo dopo un delicato passaggio davanti al giudice per le indagini preliminari.

Secondo le ricostruzioni della procura, la tragica scoperta è avvenuto durante un pomeriggio qualunque, quando la madre a la sorella della vittima erano al centro commerciale, mentre l’uomo e la secondogenita erano rimasti a casa. Dalla telecamera che segnala i movimenti è partita una notifica verso il cellulare della sorella. Le immagini mostrerebbero l’uomo mentre si distende accanto alla figlia, le abbassa le mutandine, le accarezza il sedere e inizia a masturbarsi.

La madre, dopo aver visto quelle terribili scene, si è precipitata a casa. Giunta nel loro appartamento, il marito, per dissimulare quanto successo, ha finto di essersi appena svegliato. La donna ha invece mostrato le immagini salvate tramite screenshot prima di allontanarsi con le figlie per andare a denunciare tutto. Denuncia che ha permesso ai magistrati del pool che si occupa di fasce deboli di aprire un fascicolo a carico dell’uomo ora indagato per abusi sessuali sulla minore.