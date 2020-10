La donna che vende il trattore per pagare le prostitute al figlio

A Valgadagno in provincia di Vicenza un uomo di 47 anni è a processo per maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti della madre di 77 anni che ha dovuto vendere una serie di beni di famiglia tra cui il trattore per pagare le prostitute che frequentava con assiduità.

Il Giornale di Vicenza racconta che l'uomo ha detto di soffrire di una sorta di dipendenza psicologica dal sesso, che lo obbliga a cercare continuamente di avere dei rapporti. L’anziana sarebbe stata obbligata a chiedere soldi in prestito, temendo la sua violenza.

Anche la madre avrebbe confermato che il figlio soffre di questo particolare tipo di dipendenza. Che ancora oggi lo costringerebbe a vivere alla perenne ricerca di soldi per le prostitute. Da qui le minacce fisiche nei confronti della madre. Il giudice ha ordinato una perizia psichiatrica sull’imputato. Il quale non ha nessun tipo di diagnosi da parte di un medico che certifichi la sua particolare condizione.