Il figlio muore in casa, la madre resta per giorni a vegliarlo da sola

Era morto in casa da giorni, con la madre rimasta sola a vegliarlo, in stato di shock. Tragica scoperta a San Marco di Ravenna. A dare l’allarme è stato un vicino, che si è presentato nella tarda serata di lunedì dai carabinieri di Ravenna perché da qualche giorno non vedeva i residenti dell’abitazione prossima alla sua, in via Chiesa. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto si sono accorti subito che qualcosa non andava, a causa del forte odore che proveniva dalla casa.

San Marco di Ravenna, morto in casa vegliato per giorni dalla madre

Dopo l’intervento dei vigili del fuoco per aprire la porta di ingresso, i militari sono entrati in casa e lì hanno trovato il corpo di un 43enne, che secondo una prima ispezione cadaverica era deceduto verosimilmente da almeno una settimana. In casa c’era anche la madre dell’uomo, con gravi problemi di salute e deambulazione, in evidente stato confusionale. Soccorsa dai sanitari del 118, giunti sul posto con ambulanza e auto col medico a bordo, la donna è stata trasportata con codice di media gravità all'ospedale di Ravenna.

Sul posto il Nucleo Operativo dei carabinieri per i rilievi di legge. Presente anche il medico legale, che avrà il compito di stabilire le cause del decesso del 43enne. Del caso è stato informato il pm di turno, Marilù Gattelli.