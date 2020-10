La maestra che colpisce un bambino a terra e gli fa dare un calcio da un compagno

Una maestra di 51 anni va a processo per aver spinto a terra un bambino fino a fargli sbattere la testa contro una sedia e per averlo fatto colpire con un calcio da un compagno di classe. Il caso risale al 2019 e la donna di 51 anni ha provocato lievi lesioni e un forte shock al ragazzino; dopo ha giustificato il gesto dicendo che "la classe è come un carcere minorile".

Il caso risale al febbraio 2019 ed era stato denunciato ai carabinieri dai genitori dell'undicenne, assistiti dall'avvocato Mattia Alfano. Tutto sarebbe avvenuto durante la ricreazione, mentre la classe festeggiava un compleanno nell'atrio della scuola. Repubblica Firenze raccontò all'epoca che due bimbi stavano giocando e uno avrebbe colpito, sembra in modo non violento, con un calcio il sedere del compagno, mandandolo a terra.

A quel punto, la maestra avrebbe applicato "una sorta di legge del taglione spintonando l'altro bambino e facendolo "cadere a terra e sbattere la testa" (il piccolo ha un solo giorno di prognosi). Sarebbe quindi intervenuto il compagno aggredito spiegando che si era trattato di un calcio, e non di una spinta. Così l'insegnante gli avrebbe ordinato di colpire l'altro bimbo con le stesse modalità.

Per lei l'accusa è quella di abuso di mezzi di correzione. Durante la prossima udienza al Tribunale di Firenze, il 20 ottobre, saranno ascoltati altri tre studenti.