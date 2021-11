"La maestra punisce i bimbi facendo vedere film horror"

Film horror per punire i bambini. Questa la punizione che una maestra avrebbe imposto ai bambini della sua classe nella scuola elementare Papa Giovanni XXIII a Nichelino, vicino Torino. La denuncia arriva da un mamma. Del caso se ne stanno occupando i carabinieri e l'ufficio scolastico regionale.

Secondo quanto raccontato dalla donna (insegnante anche lei) che ha sporto denuncia, le singolari punizioni si sarebbero verificate più volte dall'inizio dell'anno scolastico a settembre. L'ultimo episodio in ordine di tempo risalirebbe allo scorso lunedì, 8 novembre. Denuncia la mamma nella sua lettera: "Alcuni bambini si sono fatti la pipì addosso, altri piangevano, altri cercavano di non guardare. Mio figlio come molti quella notte non ha dormito".

Dopo l'8 novembre, i genitori di quella classe hanno tenuto i bambini a casa il 10. Ieri i piccoli alunni sono tornati di nuovo a scuola, mentre l'insegnante era a casa, formalmente in malattia.

Il sindaco Giampiero Tolardo, che ha ricevuto copia della denuncia, ha immediatamente chiesto un incontro con la dirigente scolastica per fare il punto della situazione.