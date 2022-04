Bimbi minacciati di morte e strattonati: condannate due maestre d'asilo

Strattonati, minacciati di morte, costretti a non andare in bagno. E' l'incubo vissuto dai bimbi di un asilo di Ferentino (provincia di Frosinone). A maltrattare i piccoli sono state due maestre che sono state condannate a due mesi di reclusione. Sono state riconosciute colpevoli di "abuso di mezzi di correzione e disciplina". Venti i bambini costretti a subire i loro metodi educativi. Il più grande aveva 4 anni.

I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2014 e il 2015. Le mamme, insospettite dal comportamento dei loro figli, si sono rivolte alle forze dell'ordine facendo scattare le indagini. Sono quindi state installate delle videocamere nelle aule. In alcuni casi, per impedire ai piccoli di andare in bagno, la porta era stata bloccata con una sedia. Ecco perché spesso i bimbi, non riuscendo più a trattenersi, tornavano a casa con i vestiti bagnati di pipì. Per il pm i comportamenti delle maestre hanno causato nei bimbi "disturbi traumatici e post traumatici quali la fobia scolare, disturbi del controllo degli impulsi e chiusura relazionare".