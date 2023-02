Maestro di tennis arrestato per abusi su minori

Un maestro di tennis di Pesaro è stato arrestato per reati di violenza sessuale aggravata e atti sessuali nei confronti di minorenni. Il 37enne si trova ora ai domiciliari. Secondo l’accusa l’uomo, che lavorava in un circolo di tennis situato nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino, avrebbe molestato i suoi allievi minorenni sia in campo sia negli spogliatoi ma anche fuori dal circolo, per mesi. L'inchiesta è partita dalla segnalazione di un genitore. Secondo gli investigatori, l’istruttore di tennis sarebbe riuscito a circuire alcuni minori per compiere abusi su di loro tramite un abile lavoro psicologico.