Va in ospedale per un forte mal di pancia e partorisce: "Non sapeva di essere incinta"

E' andata in ospedale per forti dolori alla pancia. L'esito della visita medica è sorprendente: "Signorina, lei sta partorendo". Era incinta e non lo sapeva. Può accadere, non è la prima volta che si leggono notizie del genere, e stavolta è successo a Napoli. La protagonista è una giovane donna napoletana, chiamiamolo Silvia (nome di fantasia), che lavora come badante, poco più che ventenne. NapoliToday racconta la storia della ragazza, che ha dato alla luce poi uno splendido maschietta. Entrambi stanno bene.

La neo-mamma ha già affrontato tante difficoltà nella vita: non ha più la madre, il padre è anziano. Da mesi aveva dolori a cui in un primo momento non aveva dato troppa importanza. "Pancia ne ha sempre avuta poca", dice l'amica Rosa. Quando i dolori si sono fatti molto forti la donna e è andata in ospedale i medici hanno prescritto una serie di esami per capirne di più. La sorpresa è stata totale: aveva un bimbo in grembo e stava ormai per darlo alla luce.

"C'è sempre in questi casi un po' di inesperienza, molta ingenuità", dice chi la conosce. Dallo spavento per la propria salute la giovane è passata alla gioia per un figlio (un bel maschietto che dopo qualche tempo in incubatrice ora sta bene) a cui dovrà badare. E' scattata una bella gara di solidarietà per aiutare mamma e neonato. Gli amici e alcuni conoscenti si sono subito attivati: "Silvia non ha niente, vive di poco. Non può permettersi tutto quello che occorre a un bimbo". La rete di solidarietà tra i quartieri flegrei ha fatto il resto, ed è stata una dimostrazione di puro amore: "Le abbiamo procurato un seggiolone, un porta-enfant, una culla, e un po' di soldi per farle un cesto con le prime necessità".

Nelle prossime ore Silvia uscirà dall'ospedale: inizia una nuova vita, la più bella, nonostante le difficoltà.