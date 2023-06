Obbliga la fidanzata malata di cancro a videochiamate hard: "Altrimenti non ti curi"

Se la sua fidanzata non esaudiva i suoi desideri sessuali era pronto a "punirla" lasciandola dormire fuori casa senza coperte. Un'altra volta l'avrebbe minacciata di farle sparire la tessera sanitaria, impedendole così l'accesso alle cure oncologiche. Le violenze si sarebbero consumate a Monza dove un 44enne è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, richiesta dalla procura ed emessa dal gip. L'uomo è indagato per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, nei confronti di due donne: la ex compagna e la nuova fidanzata.

Per le donne quella relazione era diventata un incubo. La prima compagna, che peraltro stava attraversando anche il calvario del tumore, una sera sarebbe stata costretta a dormire fuori casa senza neppure le coperte perché si era rifiutata di fare sesso con il compagno. L'uomo - secondo quanto riferiscono gli inquirenti - sarebbe arrivato al punto di minacciarla, se non avesse partecipato a videochiamate hard sul web, di farle sparire la tessera sanitaria, impedendole di accedere alle cure. La donna, esasperata, aveva deciso di interrompere la convivenza e si era allontanata dal compagno.

Ma l'uomo, iniziata poco dopo una nuova relazione, avrebbe continuato con gli atteggiamenti minacciosi anche nei confronti della nuova fidanzata. Tanto che a maggio solo il provvidenziale intervento dei carabinieri ha evitato il peggio. L'uomo, probabilmente sotto l'effetto di droghe, avrebbe minacciato la donna che si rifiutava di fare sesso con lui. La fidanzata era riuscita a chiudersi in bagno e ad allertare i carabinieri, mentre il compagno avrebbe tentato di abbattere la porta con un martello pneumatico. I militari erano riusciti a bloccare l'uomo.

Il gip sulla base delle dichiarazioni convergenti delle vittime, ha rilevato, a proposito dell'indole violenta dell'uomo "abitualità di condotte di prevaricazione, mortificazione ed assoggettamento e atti di violenza sessuale".

