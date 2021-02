La battaglia di Nina, malata di Covid e orfana di mamma a soli 18 mesi

È rimasta orfana a soli 18 mesi, positiva al coronavirus La sua mamma, una donna di 40 anni, è stata trovata morta nel letto di casa. Il suo nome risulta nell'elenco dei sogetti positivi al tampone ma per capire la cause del decesso è stata disposta l'autopsia. Nina (useremo un nome di fantasia), faccino paffuto e occhi incantatori, da oramai tre settimane è sotto tutela del sindaco di un piccolo paese in provincia di Frosinone.

Come racconta Angela Nicoletti su FrosinoneToday, il primo cittadino e le assistenti sociali sono intervenuti su segnalazione delle forze dell'ordine e dopo che il padre naturale di Nina ha dichiarato, pur volendo provvedere al suo sostegno, di non essere in grado di poterla accudire: lavora come autotrasportatore ed oltre alla compagna defunta ed alla figlia non ha nessun altro parente prossimo. Una storia che ha commosso tutti e che ha dato il via ad una mobilitazione generale.

La storia della piccola Nina, rimasta orfana e positiva al virus

Il sindaco, senza remore e senza pensarci due volte, ha preso in custodia la piccola che viveva con la madre ed il padre in un paese vicino. "Tendere la mano a quest'uomo piegato dal dolore ed in memoria di una ragazza giovane e piena di vita, andata via troppo presto, mi è sembrato naturale - ha spiegato il primo cittadino -. Quando abbiamo appreso della triste storia di Nina, non abbiamo perso un secondo. Ho contattato i carabinieri di Pontecorvo intervenuti sul posto dopo il ritrovamento della madre oramai senza vita ed ho chiesto la custodia della bimba con l'autorizzazione del padre. Nina ora vive in casa di due persone generose e di cuore che la stanno trattando come se fosse figlia loro. È risultata positiva al Covid ma nonostante questo, senza aver paura di essere contagiati, i due affidatari la stanno curando ed accudendo. Mi auguro che in un immediato futuro il padre possa organizzarsi e riprendere con se la piccola".

La madre di Nina è stata trovata senza vita dal compagno, nel letto di casa. L'uomo rientrato dal lavoro ha trovato Nina piangente. Immediata la richiesta di intervento dell'Ares 118 ma per la povera donna non c'era oramai nulla da fare. Da alcuni giorni manifestava malessere, febbre e difficoltà respiratorie e per questo era chiusa in casa con la bimba. Nulla che però lasciasse presagire un simile epilogo. La Procura di Cassino, nella persona del magistrato Valentina Maisto, ha disposto l'autopsia che dovrà chiarire le cause della morte e se la stessa possa essere arrivata come conseguenza del Coronavirus.