“Vorrei vedere il mare”: i volontari fermano l’ambulanza davanti alla spiaggia per esaudire il suo desiderio

Un regalo. È quello che un gruppo di volontari di un servizio di assistenza socio-sanitaria attivo nel Salento hanno voluto fare a un paziente che stavano trasportando con una delle loro ambulanze. La richiesta era semplice: “Voglio vedere il mare”. E così, i volontari hanno aperto il portellone e gli hanno regalato un istante di felicità, nonostante la malattia.

A raccontare la storia e a condividere su Facebook la foto di quel momento sono stati gli stessi volontari dell’associazione Life Guard, durante un servizio a Gallipoli, in provincia di Lecce. Un momento speciale sia per il paziente ma anche per gli stessi volontari, che ogni giorno scendono in campo per assistere chi è in difficoltà con una missione: “Donare un sorriso a chi è meno fortunato di noi”.

"Vorrei vedere il mare": e l'ambulanza si ferma per lui

E questo hanno fatto accogliendo una “richiesta speciale” fatta da un “paziente speciale”, come lo definiscono: “La voglia di vedere il mare visto che ormai tu non lo vedi mai per questo brutto mostro”. A una richiesta del genere, ammettono di volontari, non è possibile di dire di no e per questo, arrivati di fronte al mare, hanno aperto il portellone dell’ambulanza e lasciato che il paziente potesse riempirsi gli occhi di quella vista.

“Apriamo il portellone ed è li che il tuo viso si illumina di immenso ed è in questo momento che sono fiera del lavoro che faccio perché in quell'istante, nonostante la sofferenza si vede la tua felicità”, scrive una dei volontari su Facebook. “Oggi sono io a dire grazie a te per avermi donato quello sguardo grazie ancora”.