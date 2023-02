Si sente male in azienda e crolla a terra: salvato da titolare e colleghi

Momenti di paura nello stabilimento delle Officine Meccaniche Rezzatesi, in provincia di Brescia. Nel pomeriggio di lunedì scorso, un lavoratore di 63 anni ha accusato un malore all'interno dell'azienda e si è accasciato al suolo mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione. Colpito da un malore improvviso, sotto gli occhi del suo titolare e degli altri operai al lavoro nel capannone di via Bonometti a Rezzato, è crollato a terra privo di sensi.

Il tempestivo intervento dell'imprenditore (un 69enne) e degli altri lavoratori ha evitato tragiche conseguenze. Mentre i sanitari del 118 raggiungevano l'azienda, a bordo dei mezzi di soccorso, il 69enne e gli operai hanno infatti praticato le manovre salvavita al 63enne (che vive a Nuvolera) praticando a turno il massaio cardiaco e la respirazione bocca e bocca.

Manovre di rianimazione poi proseguite dai soccorritori: con l'ausilio di un defibrillatore sono riusciti a far ripartire il cuore dell'uomo. Una volta stabilizzato, è stato ricoverato alla Poliambulanza in codice rosso. Nelle scorse ore il 63enne è stato dichiarato fuori pericolo. Non appena sarà possibile, c'è da scommetterlo, non mancherà di ringraziare il suo titolare e gli operai che gli hanno salvato la vita.