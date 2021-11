Malore alla guida del bus: muore un autista

Contro le auto in sosta, dopo alcuni metri senza praticamente controllo. E' successo ieri sera in via della Magliana, a Roma. I danni alle auto in sosta e l'incidente del bus però sono solo la conseguenza di quanto accaduto prima, ovvero un conducente del mezzo della Roma Tpl colto da malore, a seguito del quale ha purtroppo perso la vita.

L'uomo, 45 anni, poco prima di mezzanotte, conduceva un autobus delle linea 711 quando, appunto a seguito di un malore, ha perso il controllo del mezzo, finito contro le auto in sosta all'altezza del civico 281. Immediato l'intervento dei sanitari che hanno praticato a lungo interventi di rianimazione, purtroppo senza successo. Il 45enne è stato quindi dichiarato morto.

Sul posto gli agenti del IX gruppo Eur della Polizia locale di Roma Capitale che si sono occupati degli accertamenti di rito. L'autobus in quel momento era vuoto e non si registrano altri feriti.