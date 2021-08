Malore per 25 clienti di un hotel: tutti ricoverati per una intossicazione

Si sono sentiti male al punto da finire in ospedale in 25 persone. Erano tutte alloggiate nello stesso albergo e hanno tutti accusato attacchi di dissenteria. Ecco perché i medici sospettano una intossicazione alimentare per gli ospiti di un hotel di Ischia, che hanno cominciato ad avere dolori addominali ieri pomeriggio. Il disagio è diventato allarme, tanto da richiedere il ricovero per tutte le 25 persone. Per fortuna la condizione di salute generale è sotto controllo e buona per tutti i vacanzieri. Copme riporta anche NapoliToday, ci sono accertamenti sono in corso sulla cucina dell'albergo per capire cosa abbia potuto provocare il disagio agli ospiti.

La necessità di assistere il gran numero di pazienti ricoverati quasi contemporaneamente ha richiesto l'attivazione di un protocollo speciale operativo nell'ospedale isolano. Non solo. Altri ospiti dell'albergo in cui alloggiano le persone ricoverate hanno accusato lo stesso malessere, ma al momento le loro condizioni permettono di evitare il ricorso alle cure mediche in ospedale.