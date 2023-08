Ha un malore mentre è in mare e muore

Un uomo di 45 anni di Rutigliano è morto annegato a Monopoli, nel Barese, nei pressi della spiaggia delle Calette del Capitolo. Sembra che l'uomo abbia avuto un malore mentre nuotava in mare. È stato soccorso rapidamente sia da due medici in spiaggia, sia dai bagnini, anche con l'ausilio di un defibrillatore, ma non c'è stato nulla da fare. Di fare piena luce sull'incidente si occuperà la Guardia Costiera.