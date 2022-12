Malore sul monopattino: ragazzo di 17 anni si accascia a terra e muore

Si è sentito male mentre viaggiava a bordo del suo monopattino: si è fermato, accasciandosi a terra e non ha più ripreso. È morto così, ad appena 17 anni, un ragazzo di origine brasiliana, ma nato e vissuto a Lecce. La tragedia è avvenuta a Castromediano, frazione di Cavallino, ma in un'area che ricade nel quartiere Leuca del capoluogo salentino.

Il fatto si sarebbe verificato attorno a mezzogiorno, di fronte alla chiesa “Mater Ecclesiae”: come ricostruisce LeccePrima, il 17enne viaggiava a bordo di un monopattino di sua proprietà, quando alcuni presenti lo avrebbero notato fermarsi a causa di un improvviso malore, una fitta al petto, ed accasciarsi a terra.

Subito sono stati allertati i soccorsi, con un'ambulanza arrivata in zona nel giro di pochi minuti, e ripartita in codice rosso verso il pronto soccorso del “Vito Fazzi” di Lecce, ma per il giovane non c'è stato da fare: è morto poco dopo. Vani si sono rivelati i tentativi di rianimazione.

In ospedale si sono subito riversati numerosi amici del giovane studente, appena appresa la notizia, con la speranza che potesse trattarsi di un errore e di poter riabbracciare l'amico, portando con sé la rabbia e il dolore per una giornata che avrebbero immaginato diversa. Alcuni di loro hanno trasportato lì anche il monopattino del ragazzo, dopo averlo recuperato.

Sul posto della tragedia è intervenuta la polizia locale di Cavallino, coordinata dal comandante Tommaso Passabì (che si è recato personalmente sul posto), per i rilievi del caso; in ospedale, poco dopo, sono sopraggiunti anche i carabinieri della stazione locale. Accertamenti sono in corso per ricostruire l'accaduto. Sembra, però, che il giovane soffrisse dalla nascita di una malformazione cardiaca. Proprio per questa ragione, l'Asl di Lecce ha deciso di effettuare autonomamente e senza aver ricevuto disposizione diretta del pubblico ministero di turno, l'esame autoptico per stabilire le cause del decesso.