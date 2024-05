Dice alla madre di non sentirsi bene e perde i sensi: bambina muore a soli 5 anni

Una tragedia assurda che ha lasciato senza parole un'intera comunità. Una bambina di 5 anni di Grazzanise, comune di 7mila abitanti in provincia di Caserta, è morta improvvisamente durante le prime ore di oggi, giovedì 2 maggio.

Secondo le prime ricostruzioni la piccola avrebbe accusato un malore che ha indotto i genitori a correre verso il presidio di pronto soccorso più vicino. I due hanno raccontato di aver passato la serata a cena in un ristorante locale e poi in un altro luogo a mangiare un dolce. La bimba si sarebbe sentita improvvisamente male nella tarda serata: avrebbe riferito alla madre di non sentirsi bene, perdendo poi immediatamente i sensi.

Inutile purtroppo la corsa dei genitori verso il pronto soccorso: la piccola era già in arresti cardiaco quando è arrivata in ospedale. I medici hanno provata a rianimarla per 45 minuti, ma per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare.

E sulla dinamica della sua morte permangono tuttora molti dubbi: la salma della bambina è stata sequestrata su disposizione del magistrato di turno e trasferita all'istituto di medicina legale di Caserta.