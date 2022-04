Malore mentre è in fila all'Inps: muore davanti al marito

Una donna di 64 anni, Filomena S., è morta a causa di un malore improvviso mentre si trovava davanti alla sede dell'Istituto di Previdenza sociale (Inps) di Caserta. La tragedia è avvenuta nella mattina di oggi, lunedì 4 aprile, intorno alle ore 10. La donna era in fila insieme al marito quando ha accusato un malore e si è accasciata al suolo sotto gli occhi esterrefatti delle persone in fila per l'accesso agli uffici.

Alcuni hanno provato a rianimarla in attesa del 118. I sanitari accorsi dopo un disperato tentativo di rianimare la 64enne non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto una volante dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Caserta. La salma della donna è stata liberata e consegnata ai familiari per le esequie