Da un'app vede il padre anziano a terra in cucina e lo salva chiamando la polizia

Un uomo di 89 anni è salvo grazie alla tecnologia e alla prontezza della figlia. È il caso di un 85enne di Bologna, che ieri sera è crollato a terra nella cucina della sua casa in zona Santa Viola.

Mentre era al telefono con il padre, la figlia si è accorta che qualcuno non andava. Vista l'età avanzata del genere, la donna aveva fatto installare in casa un sistema di telecamere collegato con il suo smartphone e così ha potuto vedere subito che il padre era caduto a terra ed era privo di sensi. Così ha chiamato subito il 113 e gli agenti sono arrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco.

Dopo aver sfondato la porta, sono entrati in casa nonostante la densa coltre di fumo, e hanno salvato l'anziano. Nel frattempo era arrivata anche l'ambulanza del 118, che ha trasportato l'89enne in ospedale. L'uomo sta bene, non è in pericolo di vita. Due agenti intervenuti sul posto hanno riportato contusioni e una lieve intossicazione da fumo: ne avranno per 15 e 7 giorni.