Crolla a terra durante l'allenamento: Angelo Pavoni muore in palestra

Dramma in una palestra in provincia di Brescia. Un uomo di 55 anni, Angelo Paolo Pavoni, è deceduto dopo aver accusato un malore durante un allenamento di spinning. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di ieri, lunedì 20 marzo, in un centro sportivo di via Civiltà del Lavoro a Verolanuova.

L'uomo si sarebbe sentito male mentre stava partecipando a una lezione di spinning: si sarebbe accasciato improvvisamente sotto gli occhi dei compagni di corso e dell'istruttore. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata verso le 12.30 e la macchina dei soccorsi si è mossa rapidamente: in pochi minuti sono arrivati i volontari della Croce Bianca di Leno, e l'equipe di un'automedica. Vani, purtroppo, gli sforzi dei sanitari: il cuore del 55enne non ha più ripreso a battere.

I primi accertamenti hanno confermato le cause naturali del decesso. E così in serata è arrivato in nulla osta alla sepoltura: il funerale sarà celebrato mercoledì pomeriggio (alle 15) nella chiesa parrocchiale di Bassano Bresciano, il paese dove abitava Pavoni. Il 55enne lascia nel dolore la compagna e la sorella.

Si era diplomato in masso-fisioterapia all'ospedale Maggiore di Cremona: dal 1994 lavorava come massio-fisioterapista alla Salute Benessere Sas di Bassano Bresciano, studio specializzato in fisiokinesiterapia e fisioterapia. Una passione ereditata dal padre (acquisito) Luigi Rivetti, che era stato fisioterapia e massaggiatore anche di tanti calciatori di Serie A, tra gli anni '80 e '90.