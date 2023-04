Entra in vasca da bagno e muore: aveva 27 anni

Una donna di 27 anni è morta lo scorso lunedì 17 aprile in un’abitazione di Colloredo di Monte Albano. La giovane si trovava nella vasca da bagno quando ha accusato il malore. A dare l'allarme il compagno della donna che ha allertato i soccorsi. Arrivato sul posto il personale sanitario ha trovato la giovane in gravissime condizioni. Inutile la corsa in ospedale. La donna è morta poco dopo il suo arrivo al Santa Maria della Misericordia di Udine.

Su quanto è accaduto stanno indagando i carabinieri del comando stazione di Majano dopo che il primo intervento era stato effettuato dai carabinieri di Remanzacco. Avvisato anche il magistrato di turno della procura della Repubblica udinese. È molto probabile che verrà disposta l'autopsia sul corpo della giovane per far luce sulle cause dell'improvviso decesso.