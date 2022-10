Malori all'ufficio postale: colpa del liquido per le sigarette

Momenti di panico nella mattina di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022, nell'ufficio postale di via Reiss Romoli a Torino. L'allarme è scattato dopo che alcune persone hanno iniziato ad accusare dei malori, con il personale che ha subito allertato i soccorsi. Secondo una prima ricostruzione, a causare bruciori e nausea a undici impiegati dell'ufficio sarebbe stata una sostanza liquida contenuta in un pacco: si trattava della perdita di una ricarica per sigarette destinata a un ignaro cliente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Villastellone, i vigili del fuoco, anche con il nucleo specializzato nelle emergenze chimico-batteriologiche, e la polizia, con diverse volanti. Fuori dal centro di smistamento sono rimasti diversi clienti, alcuni furgoni delle Poste fermi in coda e anche circa 50 postini neoassunti che questa mattina avrebbero dovuto entrare in servizio. Alla fine, dopo che 47 persone erano state messe in quarantena in via precauzionale, l'allarme è rientrato.

Poste Italiane ha fatto sapere che, attorno alle 12.45, la situazione è "ripresa la normale operatività del centro di smistamento. Il liquido fuoriuscito da un pacco questa mattina, infatti, è risultato non pericoloso. Poste Italiane precisa comunque che, in attesa del riscontro delle autorità competenti, ha attivato tutte le procedure di sicurezza previste e che non si sono registrate intossicazioni tra i dipendenti".