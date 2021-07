La tempesta si abbatte sul paese: azienda travolta da una cascata di acqua e fango

Il maltempo annunciato, che ha fatto scattare anche l'allerta meteo da parte del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto, si è abbattuto nel pomeriggio di martedì sul Trentino e sull'Alto Garda, "sconfinando" anche nel Veronese.

A farne le spese, riferisce VeronaSera, sono stati soprattutto i Comuni di Torri del Benaco e Malcesine, dove sono stati costretti ad intervenire i vigili del fuoco. Tra le 15 e le 16 infatti sono state numerose le chiamate giunte al 115 dalla zona scaligera, per segnalare i disagi provocati provocati dal forte e dalla grande quantità d'acqua caduta. Oltre ai pompieri di Bardolino, sono stati chiamati all'intervento anche i colleghi di Verona, Padova e Rovigo, per far fronte ai tanti interventi richiesti, ai quali si sono aggiunti i volontari della Protezione Civile.

Un misto di pioggia e grandine, sospinte da un forte vento, ha provocato allagamenti negli scantinati e i garage di abitazioni private e alcune attività. I torrenti di acqua e fango che si sono creati hanno contribuito a dissestare alcune strade (specie in collina), mentre numerose sono le piante cadute. Problemi registrati anche al Pronto soccorso dell'ospedale di Malcesine, dove dell'acqua sarebbe riuscita a farsi strada.

Sulle pagina Facebook del Comune di Torri del Benaco e di Garda, sono state pubblicate alcune immagini che mostrano gli effetti della perturbazione che si è abbattuta sull'Alto Garda. Il video in basso documenta quanto accaduto alla carpenteria metallica Vedovelli Snc di Torri, dove dalla finestra è entrata una vera e propria cascata di acqua e fango.