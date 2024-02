Il maltempo fa paura: muro crolla nel giardino di una scuola

Anche questa volta a Genova il maltempo ha fatto danni. Nel corso della mattina di lunedì 26 febbraio 2024 è crollato un muraglione di contenimento all'interno del giardino della scuola Contubernio d’Albertis, in via Amarena, a San Fruttuoso.

Fortunatamente non si registrano feriti. In quel momento nessuno stava percorrendo la scala accanto. Il muro si è sbriciolato all'interno di un'area privata, dunque non si segnalano modifiche alla viabilità, sommergendo un'auto in sosta. Chiusa solo una scalinata.

Sul posto è già intervenuta una ditta, che ha iniziato la rimozione dei detriti. Stessa situazione anche in via Trossarelli a Struppa, dove uno smottamento ha invaso parte della carreggiata. Nel frattempo Arpal ha deciso di prolungare l'allerta meteo sul centro-levante della regione.