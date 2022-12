Sbanda e finisce nel torrente, si salva arrampicandosi sul tetto dell'auto

Il maltempo che ha investito diverse zone del Paese sta causando danni e disagi. Un automobilista è stato salvato dai vigili del fuoco dopo essere finito in un torrente a Montefalco, in provincia di Perugia. Presumibilmente a causa dell'asfalto bagnato, l'auto sulla quale viaggiava è sbandata precipitando nel Teverone. L'uomo è riuscito a mettersi in salvo salendo sul tetto dell'auto per poi essere recuperato dai vigili del fuoco con l'utilizzo della gru. I soccorritori lo hanno poi affidato al 118 per gli accertamenti del caso.

La pioggia sta provocando danni in più aree. Nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti anche al chilometro 2+400 della strada regionale 578 "Salto-Cicolana" che collega Rieti con l'autostrada A24 Roma-L'Aquila, per una frana che ha invaso la strada travolgendo anche un'auto in transito. Il conducente è rimasto illeso ed è stato estratto dall'abitacolo dalle squadre del 115.

A Padova un albero si è spezzato finendo su due automobili in transito in via Cernaia. Quattro persone sono rimaste ferite. In loro soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco. Le condizioni dei malcapitati non sono gravi.

A Casalguidi, nel comune di Serravalle Pistoiese, il torrente Stella ha rotto gli argini allagando un paio di abitazioni. Il personale del Comune e della Protezione civile ha allontanato due famiglie con bambini in via precauzionale. Le scuole di ogni ordine e grado oggi sono chiuse a Pistoia e negli altri comuni della Piana pistoiese.