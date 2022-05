La grandinata è da record: 20 centimetri di ghiaccio in strada

Pioggia battente, temporali e perfino grandinate. Un'eccezionale ondata di maltempo ha colpito il Veneto - Treviso e provincia in particolare - a dispetto del calendario. Al lavoro per tutta la serata e la notte le squadre dei vigili del fuoco (in tutto una cinquantina gli interventi) dei vari distaccamenti e le pattuglie dei carabinieri, che hanno regolato la viabilità nelle zone più critiche.

Il centro storico di Asolo è stato letteralmente sommerso dalla grandine che in alcuni punti ha superato i venti centimetri e diverse auto sono rimaste bloccate.

Tra le zone più colpite c'è stato il comune di Spresiano: il sottopasso ferroviario di via Lazzaris si è allagato, mentre a causa delle forti raffiche di vento sono stati divelti alcuni pali dell'illuminazione pubblica. Grossi rami sono finiti in strada creando problemi alla circolazione.

A Montebelluna parte della copertura della scuola media di Biadene si è staccata ed è finita nel cortile del plesso.

