Violenta grandinata in strada, maxi incidente con 10 feriti

La primavera a Catania sembra non arrivare. Una violenta grandinata si è abbattuta sull'autostrada A18, all'altezza di Acireale, causando un tamponamento a catena. Dieci persone sono rimaste ferite, tre in modo grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e due mezzi del 118. Due dei feriti più gravi sono stati ricoverati in codice rosso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Altri cinque sono stati medicati al pronto soccorso del Policlinico etneo e altri sul posto dell'incidente dal personale del 118.