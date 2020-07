Bomba d'acqua e grandinate, venerdì da incubo a Milano: esonda il Seveso

Bomba d'acqua e super disagi. Le forti piogge che si sono abbattute su Milano e sulla provincia nella notte e nelle prime ore della mattina hanno fatto esondare il Seveso in zona Niguarda, creando disagi alla circolazione nella zona Nord di Milano.

In particolare le acque del torrente sono esondate in via Valfurva e le difficoltà per il traffico si stanno verificando in viale Zara, viale Sarca e zona Niguarda. La circolazione di alcuni tram è rallentata o è stata sospesa in alcune tratte e sostituita da autobus. I Vigili del fuoco stanno smaltendo le numerose chiamate ricevute per segnalare cantine e sottopassi allagati.

Milano, esondazione Seveso 24 luglio 2020

Il Seveso è esondato intorno alle 7.30, acqua e fango hanno raggiunto viale Fulvio Testi e Ca' Granda. Intorno alle 8.30 anche il fiume Lambro ha raggiunto il livello di soglia.

Viale Fulvio Testi è completamente sott'acqua. Per i pedoni arriva fino alle ginocchia. Ci sono decine di auto ferme in coda e la polizia locale è a ogni incrocio per cercare di smistare il traffico. Già molte cantine - preventivamente "coperte" con i sacchi di sabbia - sono allagate. Aggiornamenti in diretta su MilanoToday.

Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco, quasi tutte per danni d'acqua o persone intrappolate all'interno dei sottopassaggi. Gli interventi sono tutti localizzati nella zona nord della città, quella interessata dall'esondazione del torrente. Numerosi disagi anche a Legnano (hinterland Nord-Ovest di Milano).

Maltempo a Milano, grandinata Cusano Milanino

Una violenta grandinata si è abbattuta su Cusano Milanino (hinterland Nord di Milano). Dove sono caduti pezzi di ghiaccio grossi come palline da ping pong causando danni a diverse automobili parcheggiate in strada.

Foto Edoardo per MilanoToday