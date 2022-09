Maltempo, nave rompe gli ormeggi a Ravenna: paura per gli 800 passeggeri

Ha rotto gli ormeggi, rischiando di finire contro le banchine del terminal: per evitare la collisione, sono dovuti intervenire ben cinque rimorchiatori. Ma dopo 4 ore di operazioni rese ancora più complesse dal maltempo, la nave da crociera Viking Sea, battente bandiera norvegese, è stata recuperata senza conseguenze per i suoi 870 passeggeri e i circa 200 membri dell'equipaggio.

L'episodio è avvenuto questa mattina (17 settembre) al porto Corsini di Ravenna: a causa del forte vento, che ha raggiunto anche raffiche sopra i 150 chilometri orari, la nave ha rotto i cavi intraversandosi e appoggiando la chiglia sul fondale sabbioso. I soccorsi, coordinati dalla Capitaneria di porto, sono partiti immediatamente e hanno impiegato, tra gli altri mezzi, anche 5 rimorchiatori.

"Le operazioni - racconta RavennaToday - sono andate avanti per oltre 4 ore: in un primo momento, i rimorchiatori hanno lavorato ininterrottamente per contrastare le violente raffiche di vento che spingevano lateralmente la nave contro la scogliera, riuscendo a riportarla parallela alla banchina e poi a mantenerla in posizione di sicurezza. Successivamente, quando il vento è diminuito di intensità, la nave è stata riavvicinata alla banchina attraverso una complessa manovra, con tre rimorchiatori in spinta sulla fiancata e due a tirare i cavi sul lato opposto".

Per fortuna, non vi è stata alcuna conseguenza per i passeggeri, ha reso noto l'autorità portuale. La Viking Sea è già riormeggiata nella propria posizione e quando le condizioni meteo lo consentiranno, lascerà il porto di Ravenna.