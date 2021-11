"Non uscite di casa": dopo l'allerta meteo esondazioni, crolli e case evacuate

"Lancio un accorato appello a tutti gli agrigentini, tutti in maniera indistinta, residenti in ogni paese: non mettetevi in macchina e non uscite di casa. Assolutamente non uscite di casa, la condizione è di grande, grandissimo, rischio". A lanciare l'appello ai cittadini è il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa.

L'allarme dovuto al vortice Mediterraneo che convoglia una forte ondata di maltempo sulla zona Nord della provincia portando ad importanti criticità a Sciacca, Menfi, Ribera e nei Comuni più piccoli del circondario.

In particolare a Sciacca il maltempo ha provocato grossi danni: in contrada Raganella e in contrada Foggia decine di autovetture sono state trascinate via dal fiume di fango: molte sono state ribaltate e distrutte e l'acqua alta è riuscita ad entrare dentro le abitazioni. Sono, inoltre, crollati dei muri perimetrali di alcune abitazioni di via Lido, alcune famiglie sono state rapidamente sgomberate e una porzione di strada ha ceduto trascinando con i detriti alcune vetture.

Tragedia sfiorata a Favara dove un grosso albero è caduto rischiando di finire su due auto in corsa che hanno arrestato la marcia in tempo.