Maltempo, situazione critica in Irpinia

Situazione critica a Monteforte Irpino, comune alle porte di Avellino, dove le violente precipitazioni cominciate poco dopo le 16.30 di oggi martedì 9 agosto stanno mettendo in ginocchio le zone alte del comune. Il maltempo che si sta abbattendo da qualche ora sulla cittadina irpina ha creato un fiume d'acqua, che ha invaso alcune strade cittadine.

Il sindaco della comune irpino, Costantino Giordano, ha lanciato un appello su fb: "Non uscite di casa se non per urgentissimi motivi". Numerose le squadre dei Vigili del Fuoco di Avellino impegnate nella messa in sicurezza della zona.

Allerta per il centro storico di Monteforte Irpino. Nella zona, che era stata duramente colpita l'anno scorso da un'alluvione, sono state evacuate cinque persone che si erano poste in salvo nei piani alti delle abitazioni dopo il totale allagamento dei vani terrani. Al momento non si segnalano feriti, ma la conta dei danni è destinata a diventare consistente.

Rimane attualmente in vigore sulla Campania una allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L'avviso è valido fino alle 21 di oggi.