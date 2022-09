Violenta andata di maltempo, automobilisti intrappolati nel fango

Auto intrappolate nel fango e cittadini soccorsi dai vigili del fuoco in Toscana, dove da alcune ore il maltempo sta causando disagi. A Montaperti (Siena) due vetture sono state investite dalla piena mentre percorrevano strade secondarie. Una donna è riuscita a uscire dall'abitacolo e mettersi in salvo, gli occupanti di un'altra vettura hanno invece chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco speleo-fluviali sono intervenuti per salvarli.

Interventi delle squadre di soccorso anche nella provincia di Livorno per allagamenti. A Empoli (Firenze) la Protezione civile ha controllato a vista la piena del fiume Elsa, affluente di sinistra dell'Arno. L'Elsa riceve acque anche dal versante del Senese battuto dalle ingenti precipitazioni.

Il governatore Eugenio Giani ha seguito l'evoluzione del maltempo con la Protezione civile e ha segnalato che "a Volterra sono caduti fino a 120 mm di pioggia in tre ore, a Monterotondo Marittimo (Grosseto) 170 mm di pioggia in meno di tre ore. Dati che non si registravano da più di 50 anni".