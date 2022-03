Il vento fa paura: crolla una palazzina e in aeroporto cede una parete

Ore di paura a Palermo. La città è stata flagellata dal forte vento che ha lasciato una lunga scia di danni. Come racconta PalermoToday, una palazzina fatiscente e, secondo indiscrezioni disabitata, è crollata nella notte nel rione Borgo Vecchio. I vigili del fuoco scavano per capire se sotto le macerie ci sono delle persone, ma al momento l'ipotesi sembra esclusa.

In aeroporto è crollata una parete in cartongesso. Panico tra i presenti, ma fortunatamente nessun ferito. ll vento ha poi sfondato una porta a vetri di un gate. Sono state attivate le procedure d'emergenza e lo scalo è stato chiuso per diverse ore. Numerosi i voli dirottati perché le forti raffiche di vento hanno reso le piste impraticabili.

Sono complessivamente un'ottantina gli interventi del 115, con il supporto delle forze dell'ordne e della Protezione civile, per pali e alberi a rischio caduta e cornicioni pericolanti. In via Roma, una delle strade più centrali, alcuni vetri sono finiti per strada creando disagi alla circolazione. Disagi anche nelle borgate marinare di Mondello e Sferracavallo.

Un albero di grosse dimensioni, a causa delle forti raffiche di vento, è piombato sull'asfalto dell'autostrada A19 Palermo-Catania, tra lo svincolo di Palermo Giafar e Villabate, in direzione Catania. Non risultano danni a cose o persone. Il traffico è stato bloccato per ore. Decine le auto rimaste incolonnate. Decine anche gli interventi nella provincia, tra Carini, Monreale e Partinico.

Per tutta la giornata di oggi, 31 marzo, sarà in vigore l'allerta per rischio meteo-idrogeologico e idraulico diffusa dalla Protezione civile. "Prevista nell’area occidentale della Sicilia - si legge nell'avviso - allerta gialla e condizioni meteo avverse, con il persistere di venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti meridionali. Possibilità di mareggiate lungo le coste esposte”.